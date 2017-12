13OR est de retour avec ''Super Nwar'' !

Découvrez le nouveau clip du membre de "L'Skadrille...

"J’suis posé sur ma chaise quechua Pourtant j’suis pas loin d’chez moi Y’a rien à faire c’est nwar d’chez nwar"

En 2012, 13OR sortait son projet nommé "Nouvelle marque". Et c’est donc après cinq longues années d’absence que le membre de L’Skadrille a fait son retour hier soir. Avec le clip intitulé "Super Nwar" dont la typo et le visuel font clairement penser à la marque américaine "Supreme"; le rappeur fait parler à nouveau de lui.

Réalisé par Mamby FilmMaker et produit par Madizm, la vidéo met en avant l’artiste originaire de Saint-Cyr-l’École (dans les Yvelines) dans son quartier et bien entouré. Celui que l’on surnomme également Ghetto Youss est bel est bien de retour avec ce morceau rempli d'autodérision et qui sera ravir ses auditeurs.