Joyner Lucas et son rap puissant pour lutter contre le racisme !

Une vidéo bouleversante : à voir absolument...

Il est vrai que Joyner Lucas est peu connu du grand public mais il y a deux jours, son nom circulait de plus en plus dans le Rap Game notamment pour son dernier morceau baptisé "I’m Not Racist" !

Le rappeur originaire du Massachusetts et signé par Atlantic Records a su redoubler de créativité pour le visuel ainsi que pour les paroles de ce nouveau morceau, qui commence tout doucement à devenir virale sur la toile…

Mettant en scène et en opposition un homme blanc Pro Trump et un jeune homme Noir, l’artiste a voulu montrer où en est l’Amérique aujourd’hui, 1 an après l’élection de Donald Trump.

Ajouté à ce visuel prenant où les deux hommes crient et s’opposent ouvertement, Joyner Lucas envoie donc de violents couplets, dans lesquels il tente de mettre en évidence les nombreuses incohérences culturelles ou tout simplement politiques qui touchent les deux communautés !

"Je ne suis pas un raciste […] Mais je pense qu’il y a une déconnexion entre ta culture et la mienne ! "

Mais au bout du compte malgré la confrontation, la violence et les mots prononcés, les deux hommes se réconcilient, prouvant que dans ce monde rempli de désaccords, il est toujours possible de s’entendre et de ne pas entrer automatiquement en conflit !

Pour terminer, le mot de la fin, on le laisse à Joyner Lucas, parce que ce clip, ce morceau est tout simplement brillant, notamment dans le but de lutter contre le Racisme, ce fléau malheureusement toujours d’actualité en 2017 !

"Nous étions tous humains avant, que la race nous déconnecte, que la religion nous sépare, que la politique nous divise et que la richesse nous classifie" !

Au passage on remercie Adramatic Hip-Hop pour la traduction de la vidéo !