Ca sent le ''Yencli'' avec La Fouine !

Découvrez le nouveau clip de Fouiny Babe...

"On est venu de loin mon frère, plus bas que terre breliqué non j'avais rien à perdre (swi-swish)

Pas l’temps d’parler, tu seras pas sélectionné gros si ton nom commence par « Ben »

Rolls ou Maserati quel que ce soit le pe-cli khoya j'te dis j'ai la même

T'es à fond sur elle, j'étais en train d'la ken pendant qu'elle t'écrivait "Chéri je t'aime""

Annoncé depuis quelques jours maintenant, La Fouine a révélé son clip "Yencli" hier et c’est vers l’egotrip qu'il a décidé de se tourner. C’est avec cette accroche "Il y a ceux qui la fume et ceux qui la font" que Fouiny Babe a teasé sa vidéo. Alors clin d’œil ou petite pique, cela peut faire penser à la fameuse phase de Booba "C’est nous qui la vendons, c’est toi qui la sniffes" dans son morceau "Du Biff". Une interprétation qui pourrait prendre sens surtout lorsque l’on connaît la réaction de La Fouine suite au leak de l’album du D.U.C.

Réalisé par Glenn smith, le clip est de très belle qualité. On y retrouve La Fouine en mode Yencli, petite coupe de champagne à la main et chaîne en or autour du cou avec villa en fond. Une belle apparition qui peut nous faire nous demander à quel moment il sortira le volume 2 de "CDC censuré". A suivre...