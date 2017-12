L'album de Quavo et Travis Scott est enfin terminé !

Il ne reste plus qu'à définir une date de sortie...

Alors qu’on pensait qu’il y a deux semaines, l’album était enfin terminé ! Finalement c’est hier, que Quavo a dévoilé la nouvelle, annonçant que les pistes ont été envoyées au mixage, histoire de clôturer définitivement le projet et de prévoir une sortie le plus rapidement possible.

Cet album collaboratif fait toujours énormément parler puisque les deux artistes n’ont pas arrêté de le teaser depuis des mois…

On espère donc qu’il sorte très rapidement pourquoi pas avant la fin de l’année ! Il est difficile d’imaginer une sortie en janvier 2018, le mois où "Culture 2" des Migos devrait être disponible dans les bacs.

Du coup, soit ce projet est prévu avant la fin de l’année, pour Noël, soit dans plusieurs mois, après la sortie du prochain album des Migos !

En attendant, on espère que Travis et Quavo nous dévoileront très prochainement un extrait de ce nouveau projet qui s’annonce lourd sur le papier…