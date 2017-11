La nouvelle Mixtape de Wiz Khalifa est enfin disponible !

Un petit amuse-bouche avant "Rolling Papers 2"...

Depuis plusieurs semaines Wiz Khalifa nous teasait la sortie de sa prochaine mixtape avant, on l’espère, de balancer plusieurs albums à la suite, comme il nous l'avait promis le mois dernier...

Aujourd’hui, sa nouvelle mixtape "Laugh Now, Fly Later" est donc enfin disponible sur toutes les plateformes de streaming !

Composée de 10 morceaux, cette mixtape semble n’être qu’un prélude à son prochain album "Rolling Papers 2" qu'il devrait dévoiler dans les prochaines semaines voire mois.

Presque aucune collaboration n’est à signaler à part l’intro qu’il a composée avec Casey Veggies, on se demande s’il nous réserve pas les feats pour ses prochains projets...?

Pour ce qui est de nouveau projet, impossible de ne pas penser à Ice Cube et son "Laugh Now, Cry Later" sorti en 2006, Young Khalifa semble lui envoyer là un beau petit clin d’œil…

On vous laisse découvrir la nouvelle mixtape de Wizzle, son troisième projet de l’année, avant la sortie officielle et tant attendue de "Rolling Papers 2" !