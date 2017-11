G-Eazy confirme la sortie de son album ''The Beautiful and Damned'' !

En bonus: la date et un puissant visuel

Deux ans après la sortie de son deuxième album "When It’s Dark Out", G-Eazy a prévu de nous régaler en cette fin d’année avec un tout nouvel album baptisé "The Beautiful and Damned".

L’artiste américain nous a aussi annoncé du lourd pour ce nouveau projet : A$AP Rocky. Cardi B, E-40 ou encore Charlie Puth ! De belles collaborations qu’on pourra retrouver le 15 décembre prochain puisque c’est la date officielle de sortie de "The Beautiful and Damned".

En bonus, G-Eazy a dévoilé la cover de ce nouvel album ! Tête-baissée, regard vers le sol et couvert de blessures, ce sombre visuel annonce un projet puissant mais surtout réfléchi.

Rendez-vous donc le 15 décembre prochain pour la sortie de "The Beautiful and Damned", en attendant on vous laisse découvrir le trailer préparé par l'artiste.