Le nouveau single d'Eminem est prévu pour aujourd'hui !

L'artiste américain redouble d'ingéniosité pour annoncer "Walk on Water"...

Comme on en parlait hier, le prochain et premier single dévoilé par Eminem sera bel et bien baptisé "Walk on Water" et selon la dernière vidéo très originale balancée par le Slim Shady, sa sortie est prévue pour aujourd’hui !

Donc préparez-vous après des mois et des mois de rumeurs, le single devrait être disponible en début de soirée, aux alentours de 18h heure française.

L’occasion pour les fans d’avoir un avant-goût de ce nouveau projet tant attendu par la fan base de l’artiste.

Il est vrai qu’hier, on expliquait le fait que "Revival" pourrait être très certainement le dernier opus d’une trilogie composée de "Relapse" et "Recovery", d’où la certaine curiosité qui se dégage aujourd'hui autour de ce 9 ème album.

En attendant, on notera l’originalité de l’annonce de la sortie de "Walk on Water" ! Toujours dans son délire de faux site internet et de faux médicament, le Marshall a profité de l’occasion pour annoncer ça en vidéo sous forme de spot publicitaire.

Eminem se montre une nouvelle fois ingénieux et créatif, laissant présager un bel album qui, on l’espère se rapprochera de ses classiques sortis dans les années 2000.