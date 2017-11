Eminem confirme ''Revival'' et annonce un premier single !

Soyez vigilent, l'album peut sortir à tout moment...

Il y a deux semaines, les rumeurs allaient bon train quant à la date de sortie et le nom du prochain album d’Eminem.

Les différents indices lâchés par Slim Shady ou même par son entourage avaient permis de découvrir "Revival", ce qui semblait être le nom de ce nouveau projet tant attendu par les fans.

Hier soir, Eminem l’a enfin confirmé sur les réseaux sociaux en postant cette photo !

Tout y est ! Le nom de l’album, le site internet très louche qu’il avait utilisé pour le teasing ainsi qu’un petit message à l’intention de ses fans.

On est en droit de se demander si le Marshall ne serait-il pas en train de nous dévoiler le nom de son premier single, "Walk on Water", extrait de "Revival" .

Pour ce qui est de la date de sortie, on reste toujours fixé sur le 17 novembre même s'il n’est pas exclu que Slim Shady surprenne tout le monde en le balançant dimanche prochain lors des MTV Europe Music Awards.

En attendant, cette photo confirme bien les soupçons que l’on avait sur ce 9 ème album ! Si on remarque bien, entre le E retourné et ce R graphiquement modifié, on ne peut que penser à un des albums les plus connus de l’artiste : "Relapse".

En effet, Eminem a utilisé la même typographie, ce qui laisse entendre que "Revival" pourrait être une suite aux deux projets "Relapse" et "Recovery".

Pour ce qui du single évoqué plus haut, on peut imaginer une sortie prévue avant les MTV Europe Music Awards, donc avant dimanche, à moins qu’Eminem le réserve pour le show !

Restez attentif ! Lundi matin, il n’est pas impossible que l’album soit déjà disponible...