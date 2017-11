Lacrim a ramené une vieille connaissance sur ''R.I.P.R.O 3'' !

Une collaboration surprenante qui devrait faire plaisir aux fans de la première heure !

Cette nouvelle devrait ravir les fans de la première heure de Lacrim puisqu'un nouvel invité de « R.I.P.R.O 3 » a été annoncé, en la personne de Mister You.

Pour la petite histoire, les deux rappeurs se sont rencontrés en prison, dans la foulée Mister You l’a naturellement invité sur ses projets « Arrête You Si Tu Peux » (2009) et « Présumé Coupable » (2010).

Ainsi Lacrim lui avait rendu la pareille en l’invitant sur « Liberté Provisoire » (2010) et sur l’EP « Né pour Mourir » (2013). Des rumeurs de différends ont fuité, sans qu’elles ne soient pour autant confirmées.

En tout cas, c’est une collaboration allant bien au-delà de l’aspect musical et qui se poursuivra donc sur le morceau « Intocable » du prochain projet de Lacrim, disponible à partir du 17 novembre 2017.