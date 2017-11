50 Cent et Gucci Mane réunis pour un featuring ?!

Au vu de l’extrait, le morceau s'annonce lourd...

C’est très certainement l’une des collaborations les plus attendues de cette fin d’année… 50 Cent et Gucci Mane réunis pour un nouveau morceau inédit baptisé "On Something".

Les deux rappeurs américains nous préparent du très très lourd, c’est en tout cas ce que l’on se dit quand écoute le court extrait dévoilé par Radio Beats 1, hier sur YouTube.

1 min de pur bonheur, certainement trop courte pour se faire une idée précise du morceau, mais suffisant pour annoncer une belle collaboration.

L’instru semble simple mais efficace, en même temps inutile de faire plus recherché quand tu as 2 artistes comme ça en studio avec toi…

Dans cet extrait on retrouve le flow si particulier du bad boy de New York ! Du classique à la 50 cent, comme dans son album "Get Rich Or Die Tryin’ " sorti en 2003.

Pour l'heure, on vous laisse découvrir et vous faire votre propre jugement de cette courte preview, annonciatrice d'un beau banger made in New York !