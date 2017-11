Snoop Dogg envoie Trump à la morgue pour la cover de son dernier album !

Un visuel qui risque de plaire aux "Crips"...

Alors qu’il y a deux semaines, Snoop Dogg nous dévoilait son nouvel album assez court composé de 8 morceaux, principalement dédié au président des États-Unis, Donald Trump.

Voilà que le rappeur kainri en a remis une couche récemment en dévoilant ce qui semble être la cover officielle de "Make America Crip Again".

Verre à la main, mine sérieuse, le Doggfather supervise le transfert d’un corps, étiqueté d’un "Trump", à la Morgue.

Avec ce visuel, Snoop Dogg prouve une nouvelle fois sa forte implication politique durant ces dernières années ainsi que sa volonté de voir l’actuel président des States tomber une bonne fois pour toutes.

On le savait, ce nouvel opus était là pour critiquer et combattre la politique que mène actuellement Donald Trump, quoi de plus normal que de rajouter un puissant visuel qui ne peut que nous rappeler celui d’Ice Cube pour son album très controversé : "Death Certificate" !

Un bel hommage rendu au Westcoast warlord qui, à l’époque, avait défié la chronique avec ce deuxième projet studio…