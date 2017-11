Pusha T annonce que son nouvel album ''King Push'' sortira en 2018 !

Un projet en collaboration avec l'autre boss de GOOD Music, Kanye West...

C’est la nouvelle qui devrait ravir les fans de Pusha T, son nouvel album baptisé "King Push", qu’il tease depuis 2015 avec la sortie du prélude, est prévu pour début 2018 selon les dires de l’artiste.

C’est à l’occasion de la ComplexCon qui se déroulait ce week-end en Californie, que le président de GOOD Music a décidé, en plus de la sortie de nouvelles chaussures Adidas, de révéler un aperçu de son prochain album tant attendu…

Il est vrai que depuis 3 ans et ce fameux prélude intitulé "King Push – Darkest Before Dawn", l’artiste américain se faisait discret quant à la sortie et au contenu de ce nouveau projet !

Finalement, l’album est toujours d’actualité et devrait voir le jour courant 2018.

Autre information importante, cet album proposera un grand nombre de production de Kanye West, ainsi qu’un florilège de guests. Mais pour le moment, Pusha T n’a préféré rien révéler, seulement le fait qu’il travaille toujours sur sa dernière chanson et que le boss de GOOD Music supervise le tout de son œil assuré.

"Je suis actuellement en train de le finir. Je travaille toujours sur ma dernière chanson. J’attends aussi de boucler quelques featurings. Ça risque d’être l’album de l’année en 2018. […] « Du gros rap, une production signée par Kanye West du début jusqu’à la fin. Je suis dans le circuit depuis un moment et je sais une chose sur moi, c’est que tout doit être parfait".

Une nouvelle qui vient donc confirmer les dires de l’artiste lors de son interview donnée il y a 3 semaines au magazine XXL. En effet, lors de cet entretien, Pusha T avait d’abord abordé la place et l’évolution du Hip-Hop dans le monde actuel avant de dévoiler des détails croustillants sur la conception de "King Push" dont il avait été contraint de le refaire à 3 reprises car un certain Kanye West voulait que tout soit parfait…

Décidément, après toute cette attente et ce souci du détail de la part des deux boss de GOOD Music, cet opus pourrait bien être l’album de l’année en 2018 !

Maintenant il ne reste plus qu’à s’armer de patience avant de connaître la date de sortie officielle de ce nouveau projet du vétéran Pusha T.