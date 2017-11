Vald dévoile la date de sortie de son prochain album !

Le rappeur français a profité du concert de Damso pour faire l'annonce...

Alors que Damso était à l’Olympia hier soir pour sa tournée "Ipséité Tour", Vald, l’invité du soir, a surpris tout son monde en dévoilant en live la date de sortie de son prochain album !

La semaine dernière, il avait aussi pris d’assaut les réseaux sociaux pour le teaser avec une petite vidéo où il nous dévoilait un extrait, probablement celui du premier single prévu pour l’occasion…

Il est vrai que depuis ses deux EPs "NQNT" et "NQNT 2" sortis en 2014 et 2015 respectivement, Vald commence sérieusement à se faire un nom dans la rap game actuel, notamment par sa plume particulière, son flow spécial et une imagination et créativité débordante…

C’est une des raisons pour lesquelles son dernier opus baptisé "Agartha" fut un grand succès. D’ailleurs à la suite de ça, le rappeur a pu décrocher son premier disque de platine, synonyme d'une belle ascension depuis quelques années...

En attendant, ce nouveau projet devrait sortir le 2 février 2018, d’ici 3 mois, de quoi laisser un peu de temps au jeune artiste pour teaser ça comme il se doit !

On peut s’attendre à tout de la part de Sullyvan, surtout quand on voit ce qu’il nous avait réservé fin septembre avec la sortie d’un mini court-métrage composé de 5 clips, extraits de l’album "Agartha".