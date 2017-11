''Yeezus 2'' de Kanye West tout proche de voir le jour !?

Si l'on croit CyHi Da Prynce, l'album est déjà prêt...

Alors que CyHi Da Prynce vient d’avoir le privilège de partager un de ses morceaux avec Kanye West, son boss à GOOD Music, le voilà qu’il fait à nouveau parler de lui avec une de ses playlists Spotify baptisée "ypm".

Rendue publique, cette playlist composée de 6 morceaux ressemblerait étrangement au projet "Yeezus 2", la suite de son sixième album solo sorti en 2013 !

En effet, ces morceaux auraient donc été uploadés par l’artiste américain depuis son ordinateur. Même s'il est impossible d’écouter les extraits, puisque c’est réservé au propriétaire de la playlist, l’information en elle-même suffit pour faire démarrer quelques rumeurs autour d’un potentiel huitième album solo.

Cette rumeur naissante est aussi nourrie par les propos de Rick Rubin en 2013, lors de la sortie du projet "Yeezus" où il avait dévoilé quelques détails quant à la composition du projet :

“Yeezus devait être un projet de 16 morceaux, mais au final, nous n’en avons conservé que 10. Je trouvais ça plus pertinent que l’album soit scindé en deux parties distinctes. Qui sait, Yeezus 2 verra peut-être le jour”.

Il avait aussi par la suite évoqué l’idée d’une suite dans ce projet, ajoutant à celui-ci une version différente des morceaux déjà présents.

”Avec Kanye, nous avons plusieurs fois évoqué l’idée d’une version alternative de Yeezus, parce qu’il y a tellement de versions différentes des chansons, des versions excellentes. Il y a des versions aussi bonnes que celles de l’album, mais différentes. Je sais qu’en tant que fan de l’album, j’aimerais entendre ça. Peut-être un jour, s’il le veut. Mais un tel projet existe ! Cette merde existe”.

Une déclaration qui correspond parfaitement avec les quelques indices que l’on peut relever sur cette playlist dévoilée par CyHi Da Prynce.

En effet, deux morceaux sont baptisés "W" et "OO", comme pour "Wolves" et "Only One", deux titres connus de la carrière du rappeur originaire de Chicago.

Alors maintenant, reste à voir si cette tracklist est vraie et si le projet "Yeezus 2" est réellement en cours de sortie… Kanye West continue d’entretenir le mystère.