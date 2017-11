Desiigner annonce son grand retour avec deux albums !

Après quelques années d'absences, le rappeur kainri is back...

On se souvient de lui, en décembre 2015, le jeune rappeur originaire de Brooklyn avait dominé le classement Billboard Hot 100 avec son single "Panda"…

Un morceau qui avait fait le tour du monde en seulement quelques jours ! Par la suite, Desiigner s’était montré plutôt discret : une seule mixtape en 2016 et quelques singles par-ci par-là, un peu éparpillés sur les deux années passées.

Alors qu’il est toujours actuellement sous contrat dans le prestigieux label GOOD Music de Kanye West, Desiigner voudrait faire son grand retour sur le devant de la scène et surtout convaincre ses fans et le rap game qu’il n’est pas seulement un rappeur de passage…

Pour l’occasion, il est sorti du silence et a balancé hier sur Twitter qu’il allait très prochainement sortir 2 nouvels albums d’un coup, histoire de calmer les quelques rumeurs qui faisaient état de sa non-activité depuis deux ans !

Le premier projet devrait s’intituler "Life of Desiigner" et le second "New English 2", la suite de sa seule et unique mixtape sortie en 2016.

Pour ce qui est de la date de sortie, le rappeur new-yorkais est resté flou mais quelque chose nous dit qu’on devrait le savoir assez rapidement.

En plus de ce tweet, Desiigner en a profité pour régler quelques comptes sur Instagram ! Dans une vidéo postée hier, il a tenu à calmer les rageux qui le voyaient hors du game depuis un moment et il a répondu aux nombreuses critiques dont il faisait face ces derniers temps !

"Pour tous les rageux, je ne veux plus vous entendre dire que Desiigner est tombé, que Desiigner ne vaut plus rien. Tu captes ce que je dis ? Le seul endroit où je suis tombé, c’est dans ce putain de manoir que je viens d’acheter à L.A. Merci à tous mes fans, l’album L.O.D. arrive bientôt".

Le jeune rappeur est bel et bien de retour, reste à voir s’il dévoilera son premier projet avant la fin de l’année !