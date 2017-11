Les chiffres de vente du projet ''1994'' d'Hamza sont tombés !

Un score encourageant pour l'artiste Belge !

Le 27 octobre sortait le projet « 1994 » d’Hamza, titre en référence directe à son année de naissance.

Au-delà de ce paramètre, la question était de savoir si le rappeur Belge réaliserait un score supérieur au chiffre énoncé dans le titre du projet.

En combinant les chiffres en physique et en digital, à savoir 500 et 500, Hamza n’y parvient pas. Néanmoins, le streaming (6000 ventes) permet de redresser la barre et de porter le total à 7193 exemplaires écoulés en première semaine.

Une belle performance pour l’artiste originaire de Bruxelles, qui peut espérer frôler voire atteindre le disque d’or si l’un des potentiels singles du projet réussit à être diffusé partout.