N.E.R.D dévoile la brûlante tracklist de leur prochain album !

Le mythique trio est bel et bien de retour...

Alors qu’il y a quelques jours, ils avaient annoncé leur retour avec le single "Lemon", balancé avec la belle et douce Rihanna. Voilà que ce week-end, à l’occasion du ComplexCon festival de Long Beach, le trio mythique a dévoilé leur nouveau projet baptisé : "No_One Ever Really Dies".

Ils ont profité du concert pour balancer quelques morceaux en live, extraits du nouvel album, 7 ans après "Nothing", leur dernier vrai projet en date.

Le public et les fans ont pu découvrir les très attendus "Rollinem 7’s", claqué avec Andre 3000 ou encore "Don’t Do It" en featuring avec l’artiste kainri du moment : Kendrick Lamar !

Mais ce n’est pas tout, d’autres guests de luxe ont été invités à collaborer sur ce projet unique ! En plus des deux cités précédemment, on retrouve Gucci Mane, Future, Wale, M.I.A ou encore Ed Sheeran !

C’est dire si le trio a prévu du lourd pour ce nouveau projet annonciateur d’un retour réussi sur le devant de la scène.

En attendant, aucune date n’a été dévoilée, il faudra attendre encore quelques jours voire quelques semaines pour en savoir plus, mais la tracklist est tout de même disponible, on vous laisse la découvrir !

Tracklist :

1. “Deep Down Body Thrust”

2. “Lemon” feat. Rihanna

3. “Voilà” feat. Wale & Gucci Mane

4. “1000” feat. Future

5. “Don’t Do It” feat. Kendrick Lamar

6. “Kites” feat. M.I.A. & Kendrick Lamar

7. “ESP”

8. “Lightning Fire Magic Prayer”

9. “Rollinem 7’s” feat. André 3000

10. “Lifting You” feat. Ed Sheeran

11. “Secret Life of Tigers”