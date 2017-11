Niska décroche le double disque de platine pour ''Commando'' !

Un deuxième album qui explose tous les records...

On en parlait comme l’album le plus attendu de cette rentrée rap 2017, et "Commando" continue de confirmer ce statut en devenant double disque de platine !

Niska peut être satisfait du travail accompli, son deuxième album vient de dépasser les 200 000 ventes...

Il faut dire que depuis plusieurs semaines, "Commando" était indétrônable et se maintenait au sommet du top vente d’albums. Il aura fallu la sortie de "La fête est finie" d’Orelsan, pour voir Niska perdre son rang après plus d’un mois de domination.

Entre les différents records explosés par le Charo et la folle première semaine d’exploitation avec plus de 63 000 exemplaires écoulés, Niska peut aborder l'avenir avec sérénité, avec en poche un double disque de platine…

On se demande jusqu’où ira "Commando", un triple disque de platine est-il possible avant la fin de l’année ?

On vous laisse donner votre avis, en attendant, Niska peut continuer de célébrer le succès de son dernier opus qui voit double aujourd’hui après plus d’un mois d’exploitation…

On attend la suite Charo !