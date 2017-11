Gradur en plein travail pour son nouvel album !

Un album prévu pour la fin de l'année ?

Alors qu’en avril dernier, Gradur nous dévoilait le nom de son prochain album : "Sheguey en léger", le voilà aujourd’hui en plein travail sur ce troisième album tant attendu…

En même temps son dernier projet "Where is l’album de Gradur" date de novembre 2016 ! Cela fait presque un an que le rappeur français n’a rien sorti de concret.

Les fans trépignent d’impatience !

Hier, il a donc voulu les tenir au courant de l’avancée de ce nouvel opus, même s’il n’a rien dévoilé de croustillant.

On ne connaît toujours pas la date de sortie de "Sheguey en léger", ni même la tracklist, ni même une éventuelle collaboration que le rappeur aurait teasé ces derniers temps…

Mais une chose est sûre, Grady charbonne dur en cette fin d’année pour que son troisième bébé voit le jour le plus tôt possible !

On sait que ces deux derniers projets ont rencontré un beau succès, décrochant tous deux un disque d’or.

Reste à voir maintenant si l’Homme au Bob va récidiver avec ce nouvel album qui on l’espère débarquera en décembre prochain !