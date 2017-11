Kendrick Lamar explose un nouveau record avec son titre ''Humble'' !

C'est l'artiste incontournable de cette année...

Kendrick Lamar est décidément très chaud en ce moment, en plus d’avoir quasiment tout raflé lors des derniers BET Hip-Hop Awards, voilà qu’il s’adjuge un nouveau record avec son titre "Humble".

Un single incontournable de son dernier album baptisé "DAMN", qui d’après les derniers chiffres tombés, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en réel.

Tout simplement incroyable, puisqu’au cours de ces dix derniers mois, c’est le seul morceau de Rap à avoir réalisé une telle prouesse…

En même temps, "Humble" est très certainement le single phare de cet album, il s’était déjà classé en première place du Billboard Hot 100 en avril dernier lors de la sortie de "DAMN", album certifié disque de platine.

Alors que sa tournée européenne approche à grands pas et que plusieurs dates affichent déjà complet, Kung Fu Kenny continue de briller en cette fin d’année.

Lundi dernier, il dévoilait un nouveau morceau "New Freezer" en collaboration avec Rich the Kid, avant de balancer sa participation au nouveau son de U2 : "Get Out of Your Own Way".

On pourrait aussi le retrouver sur la BO officielle de la nouvelle série "The Godfather Of Harlem" signée Chris Brancato : (Narcos) ! Ainsi que sur le prochain album d’Eminem si l’on croit les dernières rumeurs qui tournent autour de la tracklist de "REVIVAL" !

C’est dire si l’artiste américain est le rappeur de cette année 2017 !