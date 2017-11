La tracklist d'''Ultra Violet'' de Joke dévoilée sur Amazon !

Attention au fake tout de même...

Alors que son prochain album baptisé "Ultra Violet" est prévu pour le 24 novembre prochain, Joke n’a pour le moment pas encore dévoilé officiellement de tracklist !

Mais récemment, on s’est rendu compte que lors de la précommande de l’album sur le site Amazon, une tracklist était disponible en description…

On ne sait pas s’il s’agit de la tracklist officielle ou non ! Il est vrai que les fakes news circulent pas mal en ce moment surtout quand on parle de sortie d’albums ou de nouveaux projets.

Si l’on croit Amazon, l’album est composé de 18 morceaux, dont certains ne sont pas inconnus du grand public comme "Cokein", un des morceaux phares de Joke, balancé en 2015. On retrouve aussi "Vision", un des tout derniers sons de l’artiste, sorti en mars dernier.

De plus, ce qui est étrange c'est que parmi les 18 morceaux qui composent l'album, on remarque l’absence des trois derniers singles qu’il a dévoilé en juillet dernier : "Caramelo", "Mendeleïev" et "Playa Pt.II".

Maintenant reste à voir si cette tracklist est véritable ou non…? Le doute persiste même si on a du mal à imaginer la raison qui pousserait Amazon à en dévoiler une fausse !

En attendant, "Ultra Violet" est donc toujours disponible en précommande ici, et il devrait voir le jour le 24 novembre prochain !

Alors fake ou pas ?