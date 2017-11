Découvrez le tout premier EP de Doums : ''Pilote'' !

Un premier projet très attendu...

Alors qu’on en parlait début octobre, le tout premier vrai projet de Doums est enfin disponible !

Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est réussi. Le rappeur parisien prouve très clairement qu’avec son style propre à lui-même, il a une place certaine dans le Rap Game actuel.

Composé de 8 morceaux dont 3 collaborations envoyées en fin de projet ! Cet EP aux sonorités envoûtantes, nous embarque dans l’univers très mélodieux et posé du jeune rappeur.

Sur des prods mélodieuses et rythmées, Doums nous prouve une nouvelle fois qu’il manie parfaitement les mots avec un flow si particulier.

Le projet est réussi dans l’ensemble, les collaborations sont bonnes ! La seule ombre qui pouvait peser sur ce tout premier EP: c’était de tomber dans la facilité avec un possible manque de diversité entre les morceaux.

Finalement, tout y est ! Les trois collaborations se différencient clairement des premiers morceaux où le rappeur évolue en solo. En bonus, le dernier titre : "Jeunes retraités" nous régale avec un solo de guitare électrique, histoire de boucler un EP musicalement réussi dans l’ensemble.

Quand on voit ce qu’il est capable de faire en freestyle et à travers ce premier projet, on se demande à quand un premier album composé de lourdes collaborations avec ses potos de l’Entourage ?

En attendant, on vous laisse découvrir "Pilote", le premier EP de Doums, et n’hésitez pas à donner votre avis en commentaire !