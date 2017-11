Monsieur Nov sort le grand jeu !

Découvrez "Si tu me suis", le nouveau clip du chanteur de RnB...

Nov, très représentatif du RnB français actuel, continue de faire parler de lui avec un nouveau clip nommé "Si tu me suis". Après avoir sorti plusieurs freestyles intitulés respectivement "Feu", "Fuego" et "Fire" au cours de ces dernières semaines, l’artiste revient avec ce nouveau morceau extrait de son EP "Babe Tape" (sorti le 22 septembre dernier) et dans lequel il est en mode loveur comme à son habitude.

Réalisé par Picto.Grams studios et produit par Christopher Ghenda, la vidéo dévoile de très beaux paysages d’Etretat. Coucher de soleil, falaises et mer à perte de vue… Nov a sorti le grand jeu pour celle à qui il promet beaucoup de choses si elle accepte de le suivre…

"Si tu me suis, on prendra le monde Si tu me suis, je serai ton ombre"

Et surtout ne loupez pas le prochain concert de Monsieur Nov le 6 janvier au Trianon de Paris !