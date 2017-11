Kanye West pose sur un morceau de Cyhi The Prynce !

Découvrez "Dat Side", le premier extrait du premier album solo de Cyhi The Prince...

Si Kanye West a été très calme pendant cette année 2017, on peut désormais le retrouver sur le nouveau morceau "Dat Side" de Cyhi The Prynce, jeune rappeur signé son label G.O.O.D music. Si la collaboration et l’instru sont explosives, les deux rappeurs n’en sont pas à leur coup d’essai : on a en effet déjà pu les retrouver ensemble notamment sur "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" et sur l’album "The Life of Pablo". Un projet dont on se souvient aussi parce que Kanye West avait décidé d’annuler les dates restantes de cette tournée et avait été hospitalisé pour cause de burn-out.

On ne sait pas encore si l'information est exacte, mais il paraitrait que Kanye West aurait déclaré s’être retiré dans la montagne pour travailler sur nouveau projet sur lequel on devrait à priori retrouver Kid Cudi…