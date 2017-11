N.E.R.D collabore avec Rihanna !

Découvrez "Lemon" le premier extrait de leur cinquième album...

Alors qu’on vous parlait hier de la reformation de N.E.R.D composé de Chad Hugo, Shay Haley et Pharrell Williams, le groupe n’a pas perdu de temps pour revenir sur le devant de la scène.

Même si on ne connaît pas encore la date de sortie de leur cinquième album, on sait qu’il s’agit là du premier single de ce projet. Réalisé par Todd Tourso et Scott Cudmore, ce nouveau clip est intitulé "Lemon", et ce qui est sûr c’est qu’ils n’ont pas choisi de poser avec n’importe qui pour ce retour… Si Rihanna chante dans ce morceau, elle ne fait pas que ça !

La vidéo débute en effet sur un gros plan de la surnommée Fenty qui se met à tondre la tête d’une femme, une sorte de libération puisqu’on peut ensuite la suivre pendant tout le clip en train danser au milieu de ce qui semble être un marché vide…

Une belle symbiose pleine d’énergie qui donne très envie de voir la suite arriver !