XXXTentacion n'est finalement pas décidé à arrêter la musique !

Le rappeur américain a dévoilé un extrait très violent...

Alors qu'XXXTentacion avait annoncé, il y a quelques jours, son envie de mettre en parenthèse la musique voire même d’arrêter complément sa carrière si son ami $ki Mask The Slump God ne lui pardonnait pas leur récent accrochage.

Voilà que cette nuit, il vient de dévoiler sur son compte Instagram, un nouvel extrait sonore pour le moins déroutant…

Très agressif, le morceau vient confirmer le fait que l’artiste américain est en pleine tourmente en ce moment suite à la récente accusation de violences conjugales dont il fait face.

En plus d’avoir mis fin à son nouveau contrat signé avec Capitol Records, on ne sait toujours pas si XXXTentacion a prévu ou non de sortir un nouvel album dans les prochains mois…

Cet extrait ne confirme en rien son retour sur le devant de la scène même s'il valide le fait que l’artiste n’en a pas fini avec la musique, ce qui reste actuellement une bonne nouvelle.

Même si pour le moment son ami Slump God préfère garder ses distances, il reste toujours une possibilité de voir les deux amis se réconcilier dans le futur. En tout cas, ce qu’il faut retenir c’est que le jeune artiste continue ses expérimentations et ses créations pour notre plus grand plaisir.

Maintenant, il ne reste plus qu’à réunir tout ça dans un nouveau projet : un deuxième album qui viendrait s’additionner au premier (17) qui avait permis au jeune rappeur de se faire connaître du grand public.