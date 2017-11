Timbaland nous dévoile un extrait de sa collaboration avec Young Thug !

L'association s'annonce complètement "crazy"...

Alors qu’il est en plein affrontement musical contre Swizz Beatz, Timbaland a décidé qu’il fallait rajouter du poids à cette battle qui s’annonce mémorable !

Pour l’occasion, il nous a dévoilé l’une de ses prochaines collaborations et c’est nul autre que Young Thug qui se retrouve sur le morceau du célèbre producteur américain.

On rappelle tout de même que ce duel entre les deux beatmakers n’est pas un clash, mais plus une sorte de jeu, dans le but de prouver une bonne fois pour toute qui est le meilleur beatmaker de la planète.

On ne va pas se mentir, il sera de toute façon très difficile à les départager à la fin…

Les deux artistes profitent donc de cette battle pour dévoiler tour à tour sur les réseaux sociaux, des extraits sonores de leurs collaborations respectives en attendant la confrontation dont la date reste aujourd’hui encore inconnue.

On ne sait pas ce que Swizz Beatz nous réserve mais du côté de Timbaland, on a donc prévu du lourd avec le Young Stoner.

Aux manettes, casque sur les oreilles, Timbo se régale à l’écoute de ce nouveau morceau qui s’annonce déjà bien déjanté.

La prod est simple mais tellement efficace, en même temps on parle de Timbaland, l’efficacité est forcément de rigueur…

Ce n’est pas la première fois que les deux artistes collaborent ensemble. En 2015, Young Thug avait partagé le morceau "Didnt Do it", extrait de la mixtape "King Stays King" de Timbo.

Il ne reste plus qu’à attendre de connaître la date officielle de cette confrontation avec Swizz Beatz, pour enfin découvrir l’entière totalité des morceaux !