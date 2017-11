Bryson Tiller de retour dans les studios pour de nouveaux projets !

Le rappeur kainri n'est pas décidé à faire une pause...

D’après son récent post sur Instagram, Bryson Tiller ressent comme un certain besoin d’alimenter une nouvelle fois sa page Soundcloud, comme-ci cette dernière s’épuisait à vue d’œil…

Alors que cette année 2017 fut très certainement l’année la plus riche pour l’artiste américain, il n’en reste pas moins pour autant qu’il semble décidé à balancer d’ici la fin d’année de nouveaux morceaux.

Entre un deuxième album très réussi ("True To Self"), une tournée à travers le monde et sa participation aux côtés de Rihanna pour Le Banger de l’été signé DJ Khaled, le rappeur originaire du Kentucky a clairement crevé l’écran cette année, représentatif d’une carrière en pleine évolution…

Après avoir fêté Halloween comme tout le monde, Bryson Tiller s’est rendu à Copenhague au Danemark et a déclaré qu’il était déjà de retour en studio pour de nouveaux sons.

Si pour le moment, aucun extrait n’a été dévoilé, l’annonce en elle-même a suscité un grand nombre de réactions de la part de la fan base de l’artiste.

Certains y voient déjà une belle opportunité de balancer enfin cette éventuelle collaboration avec Drake, qu'il avait évoqué en décembre dernier.

Il en avait d’ailleurs remis une couche à ce sujet en juin dernier, à la suite d’une interview donnée à Capital Xtra, déclarant qu’un projet commun était possible mais qu’il fallait attendre le bon moment pour cela :

"Je lui ai envoyé quelques chansons, il m’en a envoyé aussi, nous verrons bien ce qui se passe par la suite. Je ne fais jamais de morceau avec quelqu’un juste par principe. J’attends toujours le bon moment pour sortir la bonne chanson ou le bon projet !"

Reste plus qu’à espérer que ce featuring soit dans les nouveaux morceaux qu’il dévoilera prochainement sur son Soundcloud. Ou tout simplement dans un prochain album prévu pour début 2018 ?