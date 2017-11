Kekra nous dévoile la tracklist de son nouveau projet: ''Vréel 3'' !

En bonus: rendez-vous à 16 h pour un nouveau clip...

Kekra continue de teaser la sortie de son prochain album baptisé "Vréel 3" !

Ce projet s’inscrit logiquement dans la suite des deux derniers opus envoyés ("Vréel" – "Vréel 2"). Disponible le 23 novembre prochain, "Vréel 3" a désormais une tracklist officielle !

C’est sur le compte Instagram de l’artiste français que cette tracklist a été dévoilée. Composé de 18 morceaux, ce nouveau projet s’annonce une nouvelle fois lourd…

Ce troisième opus devrait baigner dans l’univers envoûtant de Kekra partagé entre mangas et voyages. Un univers qu’on avait déjà pu découvrir ou redécouvrir pour certains, dans ses clips "Pas Millionné" et "Intermission".

Entre le deuxième volet de la série "Vréel", balancé en mars dernier et les nombreux visuels et morceaux dévoilés sur Soundcloud, Kekra est décidément bien chaud en 2017 et plus particulièrement en cette fin d’année.

En attendant donc la sortie de ce nouveau projet, le rappeur masqué nous fait patienter avec un tout nouveau clip prévu pour aujourd’hui.

Rendez-vous donc à 16h pour découvrir le visuel de "Poches Pleine", extrait de son dernier album dont la sortie est prévue pour le 23 novembre prochain !