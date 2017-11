Kaaris lâche un dernier freestyle avant la sortie de ''Dozo'' !

À déguster comme "un dernier nuggets dans une boite..."

La promo de son prochain album baptisé "Dozo" touche à sa fin pour Kaaris !

Le rappeur français a décidé qu’il était temps de balancer un dernier freestyle avant que son quatrième projet n’envahisse les plateformes de streaming et les bacs.

Hier soir, il a donc pris le temps de régaler une dernière fois ses fans mais surtout de les tenir en haleine avant la sortie de ce nouvel opus tant attendu.

A capella et assis dans sa voiture, Riska envoie, une nouvelle fois, une série de punchlines… On reconnaît là bien la marque de fabrique de l’artiste français qui jongle toujours entre humour et violence.

Le freestyle est précis et annonciateur d’un quatrième album "dozotiquement" réussi !

Après avoir sorti les clips "Dozo" et "Kébra" courant octobre, le K double Rotor conclut cette promotion de la meilleure des manières.

Un petit freestyle de plus d'une minute qui ne manquera pas de faire son effet auprès de la fan base de l'artiste...

Après "Okou Gnakouri", certifié double disque de platine, K2A revient sur le devant de la scène avec "Dozo", un quatrième projet qui devrait s’inscrire dans la suite de ce dernier.

Rendez-vous donc cette nuit à minuit pour découvrir ce que Kaaris nous a prévu !