Ninho sanctionné par les plateformes de streaming !

Coup dur pour le rappeur qui vient d'obtenir un single de diamant...

Fraîchement auréolé d'un disque de platine, Ninho pensait que tout allait bien pour lui après ce succès critique ainsi que commerical, et pourtant...

Parmi les sons les plus plébiscités du projet, par les auditeurs, « Comme Prévu », « Caramelo » était souvent cité, preuve en est il a obtenu la certification single d’or.

Néanmoins, le son a été supprimé des plateformes de streaming depuis le début de la semaine, en cause une histoire de sample non déclarée.

Effectivement, l’instrumentale de « Caramelo » est similaire à « Anything you Synthetise » du groupe American Dollar, inspiration similaire ou copie, les plateformes de streaming ont tranché en décidant de ne plus mettre à disposition ce morceau.