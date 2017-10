Le double album de Chris Brown enfin disponible !

"Heartbreak on A Full Moon" n'est pas un simple album...

Alors que la semaine dernière Chris Brown a avoué qu’il détenait en secret plus de 800 morceaux sur son téléphone, on espère qu’aujourd’hui avec la sortie de son double album, il nous en a dévoilé quelques-uns…

Car sur les 45 morceaux présents dans "Heartbreaker on A Full Moon", Breezy n’a clairement pas fait les choses à moitié. Le projet a mis 1 an et demi pour voir le jour mais on ne va pas se mentir, ça valait le coup d’attendre…

Son dernier album remontant déjà à 2015 (Royalty), Chris Brown n’avait pas d’autres choix que d’en claquer un double pour se faire pardonner auprès de ses fans.

Parmi ce lot de morceaux inédits, l’artiste originaire de Virginie a réuni la crème de la crème du rap game actuel. Pour ne citer que les plus connus : Future, Young Thug, Ty Dolla $ign, Yo Gotti, Gucci Mane, Usher, R.Kelly, Lil Yachty ou encore Kodak Black sont tous présents sur ce double album qui est définitivement lourd…

À l’occasion de sa sortie, CB s’était livré sur ce nouveau gros projet dont il semble très satisfait :

"Pour moi, ce projet rassemble tout ce que j’ai vécu. Sur ce projet, il y a des morceaux qui manquent dans notre musique, mais aussi des chansons plus authentiques. Avec cet album, je voulais rassembler tout ce que mon public a aimé chez moi. Des morceaux R&B que mes fans féminines adorent, aux morceaux plus pop, il y en aura pour tous les goûts. Ce sera toujours l’essence de ma musique, et je n’essaie pas de prendre le style d’autres artistes. Lorsque vous écouterez ce double album, vous y verrez tout mon ce que j’ai en moi. Je voulais montrer aux gens qu’il était possible de faire 45 bangers".

Qu’on soit fan ou pas de Chris Brown, il va nous falloir plusieurs jours pour écouter en entier ce double album qui retrace donc la vie de l’artiste.

On vous laisse donc découvrir "Heartbreak on A Full Moon", un condensé regroupant les différents styles musicaux qui touchent l’artiste : Pop, Danse, Hip-Hop et bien évidemment R&B.