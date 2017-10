21 Savage, Offset et Metro Boomin réunis dans ''Without Warning'' !

Un album surprise pour fêter Halloween...

Décidément, alors que Skepta nous dévoilait cette nuit son nouvel EP: "Vicious", place maintenant à Offset, 21 Savage et Metro Broomin de nous balancer un album surprise baptisé "Without Warning" traduisible par "Sans Avertissement".

Et en effet, c’est sans prévenir que les trois artistes ont dévoilé ce nouveau projet collaboratif composé de dix morceaux tous exclusifs…

On savait qu’à Halloween les rappeurs nous réservaient le plus souvent des surprises mais là c’est la cerise sur le gâteau !

En plus des trois rappeurs kainris, on retrouve aussi Quavo et Travis Scott qui viennent eux aussi partagés un morceau, histoire de rendre ce projet encore plus lourd qu’il ne l’était.

Ce nouvel album vient clôturer une belle année pour les trois artistes américains ! Concernant Metro Boomin, son projet avec NAV : "Perfect Timing" sorti en juillet dernier est un succès et il vient s’ajouter au lancement de son propre label baptisé Boominati Worldwide.

Du côté de 21 Savage, c’est son album "Issa" qui récolte les gloires en décrochant un très beau disque d’or… En plus de son Banger "Rockstar" claqué avec Post Malone, qui détruit tout sur son passage, le rappeur a aussi montré une autre facette en dévoilant un morceau inédit "Nothin New", qui traite du racisme présent encore aujourd'hui aux Etats-Unis.

Pour Offset, membre des Migos, il fait toujours parler de lui en cette fin d’année puisque "Culture 2" devrait sortir très prochainement… Si le succès de "Culture" est indéniable, les fans du groupe attendent avec impatience ce deuxième volet !

Cet album arrive donc à point nommé pour les trois artistes qui continuent de faire de 2017, leur année.

On vous laisse découvrir "Without Warning" qui ambiancera très certainement votre soirée d’Halloween !