La tracklist de ''REVIVAL'' aurait-elle fuité ?

Décidément, il est difficile de ne pas parler d’Eminem en ce moment… Entre son nouvel album baptisé "REVIVAL" qui devrait sortir prochainement et son freestyle engagé balancé lors des BET Hip-hop Awards, Slim Shady prouve qu’il est bel et bien de retour mais surtout qu’il reste toujours un incontournable du Rap Game…

Aujourd’hui, il est question de ce 9 ème album prévu pour la fin d’année. Comme vous le savez, avant chaque sortie de gros albums attendus, une rumeur autour de la tracklist est forcément balancée sur les réseaux sociaux !

Et c’est le cas de "REVIVAL", une tracklist circule actuellement sur le net… On ne sait pas encore s’il s’agit d’une vraie ou d’une fausse mais pour le moment, tout semble crédible. En plus d’avoir la liste des tracks, la cover de l’album a fuité elle aussi dévoilant un visuel sobre et efficace.

Pour ce qui est des morceaux, s’il s’avère que c’est la vraie tracklist, le Marshall nous a prévu du lourd… Un feat avec l’homme fort du moment Kendrick Lamar pour ce qui risque d’être la grosse bombe de cet hiver. On retrouve aussi Rihanna sur un morceau intitulé "Voices", 7 ans après la sortie de leur collaboration sur "Love The Way You lie" qui culmine à près d’un milliard et demi de vues sur YouTube.

Autre gros nom de la scène internationale et du rap game qu’on retrouve sur "Revival", c’est 2Chainz. Le rappeur kainri viendra très certainement proposer du sale sur "Expenses".

Bref, si l’information est véridique, Eminem nous a préparé sur le papier un beau projet, très alléchant composé de 17 morceaux… De quoi ravir et satisfaire ses millions de fans à travers le globe !

En bonus, Slim Shady prouve qu’il est une nouvelle fois le boss des boss… Son 7 ème album "Recovery" vient cette semaine de faire sa réapparition dans le Billboard 200 avec une belle 160 ème place. Cet opus sorti en juin 2010 aurait tenu plus de 300 semaines dans le classement, tout simplement incroyable quand on sait que "Curtain Call" et "The Eminem Show" avoisinaient les 350 semaines…

Pour revenir à "REVIVAL", attention aux rumeurs tout de même. Pour Orelsan, on vous avait prévenu que c’était une fausse tracklist qui circulait pour son album "La fête est finie". Mais là, forcé de constater que tout semble tenir la route !

En attendant pour vérifier si cette info est vraie ou non, il faudra attendre le 17 novembre prochaine, date de sortie officielle de l’album !