Doums Aka la force tranquille quand il s'agit de freestyle !

Le jeune parisien continue le teasing de "Pilote"...

Alors que son premier vrai projet sort dans 4 jours, Doums continue de faire parler de lui et tease son nouvel EP baptisé "Pilote".

À l’occasion de sa participation à la chaine YouTube le Règlement, le rappeur parisien nous a livré une prestation pour le moins étonnante. Habitué d’un rap plus dur, basé sur l’égotrip, Doums nous dévoile là une autre facette de sa personne !

En rappeur engagé, il aborde les incohérences, les politiciens et la place de l’Afrique dans le monde actuel. Le flow de l’artiste est posey, calme, ce qui donne plus de puissance à ses mots…

Sa plume est une nouvelle fois bien aiguisée ! Doums en profite pour nous démontrer qu’il a plusieurs cordes à son arc et qu’il est capable de varier les genres et les plaisirs.

Le freestyle ne dure que 1min30 mais la qualité est au rendez-vous. Un passage qui tease parfaitement la sortie de ce nouvel EP tant attendu par le Rap Game.

Sur le papier, le projet semble cohérent. Entre les deux morceaux précédemment dévoilés : "Zénith" et "Chrono", ainsi que les 3 featurings prévus pour l’occasion : 2zer, Zuujou et Alpha Wann, Doums semble avoir passé un cap et aborde l’avenir avec sérénité.

En attendant vendredi, l’EP est déjà en précommande...