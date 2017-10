Skepta balance deux extraits de son prochain single '' Vicious'' !

Le rappeur anglais nous prépare du lourd pour son retour...

Plutôt discret ces derniers temps, Skepta a prévu de dévoiler un nouveau morceau dès demain pour Halloween et en guise de teasing, le rappeur londonien a balancé quelques extraits sur son compte instagram !

Aucune n’autre information n’a été dévoilée pour le moment, il s’agit peut-être d’un premier single extrait d’un nouvel album qui sait ? Mais une chose est sûre, Skepta nous a prévu du lourd pour Halloween avec un morceau qui semble bien rythmé !

Même si pour le moment, il semble plus intéressé par des collaborations que par du solo, Il n’en reste pas moins pour autant que ce single intervient au bon moment.

L’annonce d’un nouvel album pourrait être dans les plans du rappeur qui depuis 2016 et "Konnichiwa", n’a plus rien sorti si l'on parle de vrais gros projets.

On notera tout de même sa participation dans le prochain album d’A$ap Rocky qui devrait sortir prochainement. C’est en tout cas, ce que ce dernier nous avait dévoilé lors de son interview accordée à The Evening Standard.

Lui qui voulait "tester de nouvelles choses" pour ce quatrième projet, a avoué sa collaboration avec le British ! C’est très loin d’être une première puisqu'en 2016, les deux artistes avaient partagé "Put That on My Set", extrait du projet collectif A$AP Mob baptisé "Cozy Tapes : Vol.1 Friends."

Il reste plus qu’à attendre la sortie de "Vicious" prévu pour demain, en espérant qu’une nouvelle galette est déjà en préparation dans les studios de Londres.