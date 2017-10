Booba célèbre la fin de son album !

La sortie de "Trône" ne devrait plus tarder...

"Trône" est très certainement l’album français le plus attendu par les fans de raps en cette fin d'année. On ne sait toujours pas la date de sortie officielle mais on pense que B2O devrait la communiquer très prochainement.

C’est en tout cas, ce qu’on peut imaginer quand on voit son dernier post Instagram dans lequel le Duc de Boulogne dévoile que son prochain album baptisé "Trône" est quasiment terminé.

En guise de récompense, Kopp a prévu de passer du bon temps en compagnie d’un méga joint, histoire de célébrer la fin d’un album tant attendu par sa fan base. #joke

Alors que depuis fin août, le rappeur originaire du 92 nous dévoile quelques extraits par-ci par-là, il n’en reste pas moins pour autant qu’aucune tracklist ou collaboration n’a été dévoilée…

C’est le grand mystère autour de ce nouveau projet, on peut s’attendre à tout surtout de la part de B2O qui ne redouble pas d’originalité ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Entre son clash avec La Fouine et Rohff qui se poursuit et ses opérations commerciales, Booba est partout en ce moment !

On attend d’ailleurs de voir s’il a eu le temps de préparer une réponse à son plus fidèle "ennemi" pour son titre "Aubameyang".

Au niveau des collaborations, on peut imaginer la participation de Damso, Kalash, Niska ou pourquoi pas Benash. Une bonne partie du 92i pourrait être réuni même si encore une fois, le duc peut nous surprendre et claquer un album entièrement solo, histoire d’être le seul roi sur son "Trône".

En attendant, l’album semble terminer, une bonne nouvelle qui nous rapproche un peu plus de sa sortie !