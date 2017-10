Ty Dolla $ign revient en force avec ''Beach House 3'' !

Ty$ n'est pas seul sur le projet...

Il aura fallu attendre 2 ans pour revoir Ty Dolla $ign revenir sur le devant de la scène avec un tout nouveau projet : "Beach House 3"!

Cet album vient couronner deux belles années de travail où le rappeur américain a enchainé les collaborations avec 2 Chainz et Rick Ross notamment, signant au passage un grand nombre de single…

Deux ans après la sortie de son premier album baptisé "Free TC". Voilà qu’il signe un beau retour avec un album solo même si Ty$ a prévu quelques featurings de qualité pour l’occasion.

En effet, il a fait appel à Lil Wayne, The-Dream, YG, Tory Lanez, Swae Lee, Jeremih, Future, 24hrs, Wiz Khalifa, Pharell Williams et même Skrillex…

C’est dire si ce nouvel album est rempli de pépites !

Sur la vingtaine de titres présents dans cet opus, Ty Dolla $ign a décidé d’être accompagné sur la moitié d’entre-eux, rendant ce second vrai projet très solide.

Au niveau des morceaux, cet album est très musical, on retrouve là la patte de l’artiste : des sonorités très dansantes à cheval entre le Hip-hop et la R&B. Sur des prods bien rythmées concoctées par de prestigieux DJ de la scène internationale comme DJ Mustard ou encore Mike Will Made It, le rappeur kainri nous régale une nouvelle fois...

"Beach House 3" frappe fort en cette fin d’année 2017 à l'heure où la trap a pris une place importante dans le Game. Même si, on ne va pas se mentir, ce deuxième projet aurait eu un peu plus de sens cet été, histoire d’ambiancer très facilement nos soirées.

En attendant, Ty Dolla $ign signe là un beau projet, un deuxième album convainquant avec en bonus de belles têtes d’affiches et quelques associations intéressantes ! On vous laisse découvrir "Beach House 3".