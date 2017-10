Kendrick Lamar en négociation pour signer la BO de ''The Godfather Of Harlem'' !

Le préquel d'Américan Gangster s'annonce violent !

Vu que la saison 4 de Narcos semble légèrement compromise à la suite du grave incident qui s’est déroulé au Mexique ! On rappelle les faits, le 11 septembre dernier, Carloz Muños Portal, l’assistant de production a été retrouvé mort dans sa voiture criblée de balles, alors qu’il effectuait des repérages dans le pays pour d’éventuelles scènes pour la série.

Endeuillé par cette affaire, le réalisateur et créateur de la série à succès a été contraint de revoir ses plans par manque de sécurité…

Même si ce 4 ème volet de Narcos est incertain, Chris Brancato est de retour derrière la caméra pour une nouvelle série baptisée "The Godfather of Harlem". Inspiré du très célèbre film American Gangster, ce nouveau projet met en scène le terrifiant Bumpy Johnson, le mentor de Frank Lucas qui était interprété par Denzel Washington à l’époque.

L’histoire tourne donc autour de ce personnage et de sa relation avec Malcom X. Pour ce nouveau projet, le réalisateur a d’ores et déjà annoncé la présence de Forest Whitaker, un acteur incontournable du milieu, connu pour son excellent rôle dans "Panic Room" ou plus récemment dans "Le Majordome". Il devrait probablement jouer le rôle majeur de la série, celui de Bumpy Johnson !

"Ça se passe à Harlem, dans les années 1960, avec un gangster nommé Bumpy Johnson qui était très proche de Malcolm X. Donc la série parle de la collision de la pègre et du mouvement des droits civiques. C'est l'occasion d'examiner certaines choses qui se passent sur le plan racial en ce moment, mais à travers le prisme du passé".

Pour ce qui est de la bande originale, Chris Brancato est actuellement en pleine négociation avec Kendrick Lamar, l’artiste incontournable du moment…

Si jamais la collaboration voit le jour, on peut s'attendre à un truc vraiment lourd. Quand on connaît le talent et la créativité de Kung Fu Kenny, l’idée même de réunir le rappeur au projet est en soit une excellente nouvelle !

Pour le moment aucune date ou diffuseur n’a été annoncé ! Mais en tout cas, le projet s’annonce vraiment intéressant.