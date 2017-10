Jaden Smith balance la date de sortie de son premier album !

Un premier projet très visuel...

Le premier projet de Jaden Smith devrait voir le jour le 17 novembre prochain ! Après deux mixtapes intéressantes, le fils de Will Smith vient de balancer sur twitter de nouvelles informations sur ce tout premier projet !

En plus de dévoiler "SYRE : A Beautiful Confusion", le jeune artiste en a profité pour balancer le premier titre de l’album. Ce projet devrait être basé sur le visuel aussi !

À en croire la série de clichés qu’il a dévoilé sur Twitter, on peut s’attendre à un grand nombre de clips voir même un petit court-métrage pour illustrer tout ça.

On sait que l’artiste est aussi un jeune acteur, il a déjà partagé l’affiche de quelques films notables comme The Karate Kid ou encore After Earth.

On connaît donc son goût prononcé pour le visuel !

Ce premier album est un véritable test pour Jaden Smith, le projet aura mis plus de 3 ans à éclore, c’est dire si le jeune artiste a voulu prendre son temps pour bien faire les choses.

Son univers très chill, décalé et posey devrait être une nouvelle fois au rendez-vous dans ce tout nouveau projet.

Petit point d’interrogation : la participation ou non d’autres rappeurs connus du Game. On sait que pour se faire valider dans ce cercle très fermé, il n’y a rien de mieux que d’inviter sur son album, quelques gros noms actuels. Le mystère reste entier même si on se doute que le rappeur de 19 ans ne se privera pas dans ce domaine comme lorsqu’il avait collaboré avec Rich The Kid pour "Batman".

En attendant d’en savoir un peu plus sur "SYRE : A beautiful Confusion", prévu pour le 17 novembre prochain. On vous laisse découvrir le dernier single de Jaden Smith !