Eminem redouble d'ingéniosité dans le teasing de son prochain album!

Slim Shady est dans une autre dimension quand on parle marketing...

C’est officiel, en plus d’être un des plus grands rappeurs de sa génération, Eminem est très certainement l’un des plus créatifs quand il s’agit de dévoiler un nouvel album.

Alors que les rumeurs allaient bon train ces derniers temps, aujourd’hui on en sait un peu plus sur ce neuvième opus que nous prépare le Marshall !

Pour quelle raison ?

Une simple photo postée par Paul Rosenberg, le légendaire manager de l’artiste, qui sur son compte instagram a dévoilé le dernier CD de Yelawolf (prévu pour le 27 octobre) à la fenêtre d’un building !

Alors, on n’a rien contre l’artiste originaire de l’Alabama mais un détail nous a attiré l’œil ! L’affiche publicitaire située juste derrière la pochette ! Un panneau faisant référence à une certaine marque encore inconnue au bataillon et baptisée : RƎVIVAL. Bizarrement le E est renversé comme dans EMINƎM.

Autre information assez intéressante, le site internet en lui-même, paraît quelque peu simpliste et il est surtout truffé d’allusions envers le rappeur…

Premier exemple : Tout en bas de la page, il est stipulé en anglais que REVIVAL ne provoque pas d’effet secondaire, mais que si vous en avez, il ne faut pas hésiter pas à consulter, "I Need a Doctor". Une belle référence à l’une des dernières et célèbres chansons du Slim Shady avec Dr Dre !

Mais ce n’est pas tout, lorsqu’on appelle le numéro présent en haut de la page, on tombe sur une musique d’attente qui est "I Need a Doctor", forcément… Une voix prend ensuite le relais balançant un : "Thank you for your interest in Revival, the No. 1 slightly invasive treatment for Atrox Rithimus. You only get one shot to beat AR", une nouvelle référence au très célèbre tube d’Eminem : "Lose Yourself".

D’autres sons s’enchaînent, faisant une nouvelle fois référence au morceau, ainsi qu’à "Brain Damage", extrait de l’album The Slim Shady LP. On peut dire que ça commence à faire beaucoup…

Et le pire reste à venir… En effet, quand on regarde la vidéo promo de cette nouvelle marque. On se dit impossible que cette publicité soit du sérieux, tant l’extrait est truffé de gros mots ainsi que d’allusions aux nombreuses chansons du rappeur originaire de Détroit !

Bref pour terminer, quand on débarque sur le site en question, tout en haut dans les petites vignettes, on nous demande si "On est prêt pour REVIVAL" ? Comme si la sortie de ce soit disant médicament allait provoquer en nous une émotion particulière. En tout cas une chose est sûre, après avoir vu ça, nous ne sommes plus prêt de rien avec le Marshall !

Bref on vous laisse repérer les nombreuses incohérences de ce tout nouveau site internet et surtout de ce tout nouveau médicament baptisé "Canticum Remedium", traduisible du latin en français par "Le remède de la chanson" !

Ce n’est pas la première fois qu’Eminem réalise ce genre de coup markéting ! Rappelez-vous, en 2009, à l’occasion de la sortie de "Relapse", le rappeur avait créé un site internet baptisé Celebrity’s Rehab, faisant la promotion d’une fake clinique nommée "Popsomp Industries".

La fameuse clinique qui a créé le site REVIVAL et qui commercialise le médicament en question ! Décidément si vous n’êtes pas convaincu après ça…

En attendant, si vous l’aviez toujours pas compris, le prochain album d’Eminem devrait s’intituler RƎVIVAL ou REVIVAL !