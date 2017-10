Siboy nous livre un nouveau freestyle, ''Au revoir merci'' !

Une très belle prestation dans "A Colors Show"...

Hier, Siboy nous a livré un freestyle de folie dans "A Colors Show", une chaîne allemande sur laquelle on peut retrouver des artistes du monde entier et de tous horizons musicaux. Niveau rap on avait d’ailleurs pu y voir Gavlyn, Sopico, Oddisee ou encore Doums la semaine dernière.

Un concept pour le moins original qui propose des vidéos plaçant les artistes sur fonds de couleurs.

Pour Siboy, c’était sur fond orange bien sûr, à l’image de la cover de son premier album : "Special". Le rappeur cagoulé a fait une très belle performance avec son titre "Au revoir merci", et avec toujours autant d’énergie.

Le rappeur de 92i est d'ailleurs actuellement en concert, on pourra notamment le retrouver à la Maroquinerie le 2 novembre.