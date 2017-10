Alltta dévoile un nouveau clip très touchant !

Découvrez le deuxième extrait de leur prochain album "Facing Places"...

Alltta ? Ça veut dire "A little lower than the angels" en anglais, ce qui signifie … "Un peu plus bas que les anges".

Composé de 20Syl (membre également d'Hocus Pocus et de C2C) et de Mr J Medeiros (membre aussi de The Procussions), Alltta a publié il y a quelques heures une nouvelle vidéo très touchante. Si le titre parle des difficultés à s'intégrer dans la société en étant sourd-muet, le morceau va bien au-delà de ça. Il nous parle de tolérance et de justice.

En effet, ils ont choisi de nommer ce titre " Muggsy Bogues" dont on connaît la carrière prestigieuse à la NBA malgré sa petite taille.

Pendant toute la vidéo, on suit trois jeunes hommes qui expriment ce qu'ils ressentent lorsque les autres parlent devant eux et ne prennent pas toujours la peine de leur expliquer ce qu'ils disent...

"Vous entendez, nous non. Mais tout le monde peut ressentir. Aujourd’hui, nous allons faire une expérience sonore, à nôtre façon. Avec une veste vibrante, nous allons pouvoir ressentir la musique."

Le groupe propose alors de faire une expérience : ressentir la musique à l'aide d'une veste vibrante. Un sujet qui prend tout son sens lorsque l'on entend le témoignage du groupe : "Et en tant que musiciens, la surdité est probablement une de nos plus grande peurs".