On retrouve Doums à Londres avec ''Chrono'' !

Découvrez le nouveau clip de Doums extrait de son prochain EP solo, "Pilote"...

Après avoir dévoilé son morceau "Chrono" lors du Planète Rap d’Orelsan, c’est à Londres que Doums a décidé de tourner un nouvel extrait (après "Zénith") de "Pilote", son premier EP solo prévu pour la semaine prochaine.

Entre phases posées, refrain chanté et images tournées au vieux caméscope, le rappeur du collectif l’Entourage et aussi binôme de Népal (au sein de 2Fingz) a vraiment fait les choses en grand.

Il n’y a plus qu’à attendre la sortie de son projet qui verra le jour le 3 novembre et sur lequel on pourra retrouver notamment des featurings avec 2zer, Zuukou, et Alpha Wann !