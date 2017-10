Lorenzo décroche une nouvelle certification !

Les puristes ne savent plus où donner de la tête...

Ce qui était à la base un phénomène du web se transforme doucement en rappeur qui s’implante dans le rap français.

En effet, le rappeur originaire de Rennes vient de décrocher sa seconde certification pour son single « Fume à Fond », qui devient platine. Précisons que le tube a été produit par Pyroman, qui est également à l'origine de « Chocolat » de Lartiste et « Réseaux » de Niska.

Finalement, Lorenzo a réussi à fidéliser un certain public amateur de sa musique qui au départ était second degré et a influencé certains rappeurs.

Cependant, cette certification devrait relancer les débats sur la réhausse de l’obtention de ces récompenses. En tout cas, il y aura un avant et un après streaming.