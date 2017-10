Nayra fait ses bails !

Découvrez le nouveau clip de Nayra en featuring avec DJ Dee Mad...

Instru festive, sourires affichés, … Nayra est de retour.

Après avoir sortir le titre "Pas besoin d'eux" en août dernier, la chanteuse, auteur et compositeur décide de renouveler la collaboration avec DJ Dee Mad dans ce nouveau titre.

Réalisé par No Way film, le clip donne tout de suite envie de danser et le refrain rentre dans la tête. On voit bien que la jeune rappeuse originaire de Saint-Denis a beaucoup d’énergie à revendre…

La question que l’on ne peut que se poser maintenant c’est… A quand la sortie d’un album ?