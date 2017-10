2 Chainz nous prévoit déjà un nouvel album !

Le rappeur américain ne prend aucune pause en ce moment...

L’été fut productif pour 2 Chainz ! Entre son album très réussi baptisé "Pretty Girls Like Trap Music" sorti en juin dernier, l’annonce de sa collaboration avec Eminem et les 10 morceaux enregistrés avec Drake qu’il garde soigneusement dans son coffre-fort, on peut dire que le poulain de G.O.O.D Music, le label de Kanye West, n’a pas chômé.

Mais a priori 2 Chainz ne semble pas rassasié ! En effet, sur instagram, il a dévoilé récemment une autre bonne nouvelle pour ses fans : un nouvel album est en cours de production à l’heure où l’on parle !

On ne sait pas grand-chose du projet en question même si on peut se douter qu’il y réunira de grands noms du Rap Game actuel. Déjà pour son dernier album, il avait réuni Drake, Travis Scott, Gucci Mane ou encore Nicki Minaj ! C’est dire si ce nouvel opus s’annonce lourd…

On attend toujours de voir sa collaboration avec Eminem ! Une information qui confirmerait les rumeurs qui tournent autour de l’album du Marshall. On pourrait donc retrouver 2 Chainz sur le prochain projet de Slim Shady ou tout simplement Eminem dans le nouvel album annoncé par ce dernier !

Pour ce qui est du contenu, on se dit que Tity Boi nous réserve donc des surprises et il pourrait profiter de l’occasion pour dévoiler les quelques morceaux enregistrés avec son poto Drake, qu’il garde au chaud depuis un bon moment…

Il est fort probable que 2 Chainz tease cet album en balançant en exclusivité quelques extraits voir 2-3 singles !

En tout cas le projet s’annonce lourd comme à son habitude, on en saura un peu plus dans les semaines à venir.