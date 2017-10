Tyga balance sa nouvelle Mixtape ''Bugatti Raww''!

3 mois seulement après la sortie de son dernier album...

L’année est complète pour Tyga ! Après la sortie de son dernier album baptisé "Bitch i’m The Shit 2", le jeune rappeur revient sur le devant de la scène avec une toute nouvelle mixtape intitulée "Bugatti Raww".

Pour l’occasion, le rappeur s’est associé avec Dj Smallz qui nous lâche-là de belles prods bien punchies ! Le rappeur originaire de Californie a aussi prévu 2 collaborations parmi les 9 morceaux prévus pour l’occasion : une sur "Mercedes Baby" avec 24hrs et l’autre dans "Good or Bad" avec AE.

Comme si ça ne suffisait pas, Tyga est toujours en tournée actuellement, elle se terminera en novembre prochain. Accompagné de Chief Keef, Honey Cocaine et RJ, le rappeur kainri enchaine les concerts à travers les States, histoire de régaler ses nombreux fans avec son dernier album.

On rappelle au passage que depuis l’an dernier, Tyga a rejoint le label G.O.O.D Music, fondé par Kanye West et dirigé par Pusha T. On devrait donc aussi le retrouver sur l’album collaboratif ("Cruel Winter") du groupe aux côtés de Desiigner ou encore Big Sean.

En attendant, on vous laisse découvrir cette nouvelle mixtape ! Sur des instrus bien travaillées, Tyga continue de kicker à sa manière avec un flow assez lent et très particulier.

En tout cas, le Californien nous dévoile-là un projet réfléchi, travaillé et surtout très intense qui ravira à coup sûr sa fan base !