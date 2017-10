Lil Uzi Vert et Nicki Minaj prévoient un remix de

Le morceau serait déjà enregistré et bouclé...

Décidément Lil Uzi Vert est le rappeur incontournable en ce moment… Entre son album "Luv Is Rage 2" sorti par surprise en août dernier et son projet commun avec Playboi Carti, voilà qu’il refait à nouveau parler de lui avec son morceau "The Way Life Goes" !

En effet, le jeune artiste américain aurait déjà terminé l’enregistrement d’un remix de ce single ! Pour l’occasion, il aurait choisi de partager ce remix avec Nicki Minaj, la nouvelle compagne de Nas.

On ne sait toujours pas quand le morceau va sortir mais selon le dernier tweet de la rappeuse américaine : le titre serait déjà bouclé !

Mais une personne inconnue voudrait faire marche arrière et ne pas dévoiler le morceau maintenant… Nicki rajoute que cette tierce personne n’est pas elle, ni Lil Uzi Vert donc grand mystère !

En attendant les fans restent sur leur faim, quoi de plus rageant que de savoir que le son en question est bouclé mais qu’il n’est pas prévu de sortir pour tout de suite…

Ils peuvent toujours se repasser le banger "XO Tour Llif3" ou encore les dernières collaborations de Lil Uzi Vert comme son feat avec A$AP Rocky sur "RAF" ou encore "Break The Bank" avec Playboi Carti !

Pour les fans de Nicki, on vous propose de revivre ses morceaux prévus pour l’été que ça soit "Swish Swish" avec Katy Perry ou encore "You Da Baddest" avec Future !