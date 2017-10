A$AP Rocky veut sortir des sentiers battus pour son nouvel album !

Le rappeur nous prévoit quelque chose de différent...

A$AP Rocky devrait prochainement sortir un 4 ème album solo. Après avoir connu un beau succès aux côtés d’A$AP Mob dans "Cozy Tape" 1 et 2, le rappeur kainri revient sur le devant de la scène mais cette fois-ci en solo !

Et pour l’occasion le rappeur originaire d’Harlem nous prépare quelque chose de différent, avec de nouvelles sonorités, histoire de régaler mais aussi d’étonner ses milliers de fans.

D’après les dires de l’artiste auprès du magazine GQ, A$AP Rocky chercherait à sortir des tendances actuelles en créant lui-même une nouvelle tendance. Le but est de rassembler toujours plus de fans et surtout de varier sa musique actuelle :

"Pour ce nouvel album, il est vraiment question de tester de nouvelles sonorités. Les gens ont peur de tester de nouvelles choses, alors ils suivent les tendances et ce qui fonctionne parce que c’est plus facile à faire. Ce n’est pas pour rien que l’on retrouve toujours les mêmes trucs dans le top 100. Les gens s’y intéressent parce que ça touche énormément de monde. De mon côté, je préfère expérimenter de nouvelles choses pour faire grandir mon public avec moi, mais aussi toucher de nouvelles personnes. Je ne fais pas que rapper, je fais de la musique. Voilà pourquoi tout ça prend du temps. En tout cas, les sonorités de cet album me représentent."

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée mais une chose est sûre, le rappeur travaille actuellement sur le projet ! En juillet dernier à l'occasion de son morceau "Diamonds", il avait balancé un début de date dans les paroles de son morceau. Le projet devrait donc sortir avant Noël !

Ce nouvel album devrait être enregistré à Londres, sa deuxième maison ! On peut donc s’attendre à quelque chose de très différent de ce qu’il a pu faire en 2015, date de sortie de son dernier projet solo baptisé "At. Long. Last ASAP".

On peut s’attendre aussi à quelques featurings de qualité avec des artistes du coin, histoire de varier les plaisirs et de changer de registre ! On pense notamment à Stormzy, Skepta ou encore le petit nouveau Chipmunk.

En tout cas, A$AP Rocky nous prévoit du lourd mais surtout du changement… Il ne reste plus qu’à attendre d’en savoir un peu plus sur ce nouvel opus très alléchant !

En attendant, on vous laisse découvrir ou re-découvrir un de ses derniers délirants featurings intitulé "Gilligan" avec DRAM et Juicy J !